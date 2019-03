Benevento, Il Mattino: "Coda-Viola gol, pari in extremis"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sotto 2-0 contro l'Ascoli, il Benevento ha saputo rimontare lo svantaggio e arrivare al pareggio in un finale concitato, contraddistinto dalle espulsioni e le polemiche. "Coda-Viola gol per il Benevento, pari in extremis", titola Il Mattino.