© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Montipò i guanti del futuro". Titola così Il Mattino in merito al Benevento, facendo il punto sul 22enne portiere in forza ai sanniti. La formula del prestito, che include sia il diritto che l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, non lascia spazio all'interpretazione: l'estremo difensore può essere considerato un elemento di proprietà sannita a tutti gli effetti, perché il Benevento ha già scelto di versare nelle casse del Novara il milione di euro pattuito per rilevarne le prestazioni.