Benevento, Il Mattino: "Pressing per i rinnovi di Coda e Letizia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento è molto attivo non solo per quanto riguarda il mercato in entrata ma anche per i rinnovi. I giallorossi stanno cercando di prolungare i contratti di Coda e di Letizia, due giocatori importanti per il progetto. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Pressing per i rinnovi di Coda e Letizia".