Il quotidiano Il Sannio fa il punto sul mercato del Benevento. In prima pagina, il giornale in edicola titola: "Foggia attende il sì di Crisetig". Il centrocampista classe '93 dovrebbe salutare a breve il Frosinone per sposare il progetto dei sanniti, a caccia del ritorno in Serie A. Il cartellino del calciatore è, però, di proprietà del Bologna.