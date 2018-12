Benevento, Il Sannio: "Rientra l'emergenza per la sfida con l'Hellas"

La prima pagina del quotidiano Il Sannio riserva spazio al Benevento di mister Bucchi, che nel weekend sfiderà il Verona in occasione del 15esimo turno di Serie B. "Rientra l'emergenza per la sfida con l'Hellas", il titolo del giornale in edicola. In dubbio Viola e Letizia ma - si legge - il tecnico recupera tre pedine.