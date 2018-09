Benevento, Il Sannio: "Rinvio scongiurato, il derby si giocherà"

Il Benevento si prepara a ospitare la Salernitana venerdì sera, in occasione del derby campano in Serie B. Il Sannio in edicola titola in prima pagina: "Rischio rinvio scongiurato, il derby si giocherà". Non c'è dunque la sospensione del campionato cadetto, mentre sono già stati venduti 12mila biglietti per il match in programma allo stadio Ciro Vigorito.