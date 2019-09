© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande festa in piazza per il Benevento, che compie 90 anni. Tuttosport fa il punto sulla situazione della società giallorossa, con il presidente Vigorito che vuole riportare la squadra in serie A. "Per una sera lo stadio si sposta al centro della città. È il compleanno del Benevento, una passione lunga 90 anni", si legge sulle colonne del quotidiano nazionale.