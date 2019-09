Benevento, i voti al mercato: Kragl il colpo di un mercato intelligente

La conferma di Roberto Insigne, l’esperienza di Volta in difesa ed Hetemaj in mezzo al campo, la gamba e i gol di Kragl per la corsia mancina e un Marco Sau voglioso di rivincita. Il Benevento si è mosso mantenendo in gran parte la rosa della scorsa stagione e rinforzandola con giudizio assecondando i desideri del nuovo tecnico. Una squadra che punta alla promozione senza sé e senza ma.

Il colpo: Oliver Kragl è stato uno dei giocatori più in vista di tutta la cadetteria negli ultimi due anni, sia per la sua corsa sulla fascia sia per i suoi gol – ben 13 in 52 presenze – attirando le attenzioni di alcuni club di Serie A, ma alla fine l’hanno spuntata i sanniti. Può giocare sia nella linea a quattro che in quella a cinque – le due più usate dal tecnico – garantendo così a Inzaghi anche di variare in corso d’opera lo schiaramento.

L’allenatore: Dopo il passaggio a vuoto sulla panchina del Bologna Filippo Inzaghi è pronto a rilanciarsi sulla panchina di un club ambizioso come quello giallorosso. Un’occasione da sfruttare per rilanciarsi e dimostrare di meritare nuovamente la Serie A.

Acquisti: Insigne (Napoli), Montipò (Novara), Volta (Perugia), Kragl (svincolato), Sau (Sampdoria), Manfredini (svincolato), Schiattarella (svincolato), Basit (Arezzo), Hetemaj (ChievoVerona)

Cessioni: Billong (Salernitana), Donnarumma (Picerno), Filogamo (Picerno), Yacine (Potenza), Iemmello (Perugia), Di Chiara (Perugia), Puggioni (risoluzione), Sparandeo (Virtus Francavilla), Tazza (Arzignano), Volpicelli (Arezzo), Goddard (Pafos)

Voto: 7

Benevento (4-4-2): Montipò; Gyamfy, VOLTA, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, HETEMAJ, KRAGL; Coda, SAU. Allenatore: Inzaghi (nuovo)