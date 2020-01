© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento avrebbe messo nel mirino Vasco Regini per rinforzare una difesa che dovrà fare a meno di Luca Antei infortunato. Il classe ‘90 è in uscita dalla Sampdoria e secondo Il Mattino piacerebbe molto alla società sannita per la sua duttilità. Regini infatti può giocare sia da centrale che da terzino sinistro.