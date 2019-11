Benevento, il ds Foggia guarda in casa Napoli: Gaetano nel mirino?

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia era presente alla sfida di Youth League fra il Napoli e il Salisburgo per osservare alcuni talenti del club partenopeo in ottica futura. Fra questo, come riporta Seriebnews.com, potrebbe esserci quel Gianluca Gaetano che nello scorso anno esordì con la prima squadra. Fra i due club i rapporti sono ottimi e il Benevento a gennaio potrebbe così bussare alla porta del Napoli per chiedere il centrocampista offensivo classe 2000.