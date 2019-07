Benevento, il saluto di Puggioni: "Ho dato tutto, ma non è bastato"

© foto di PhotoViews

Un addio che lascia dietro a sè qualche strascico, e che è affidato alla propria pagina Instagram. Così Christian Puggioni ha voluto dire la sua dopo la separazione con il Benevento:

"Oggi si chiude la mia esperienza a Benevento.

Porterò a casa molti bei ricordi, come il piacere di aver incontrato persone calorose e davvero speciali, persone che prima di lavorare per la loro squadra del cuore la amano profondamente. Una tifoseria passionale e vicina alla squadra della propria città. Un presidente, come non se ne trovano, uomo carismatico e lungimirante che tornerà presto nel calcio che gli compete.

Per ultimo non me ne vogliate, ma con un pizzico, d’orgoglio porterò con me anche una piccola pagina di storia, di questa società, con imprese importanti come la vittoria a San Siro contro il Milan.

Ho dato tutto quello che potevo dare, ma alcune volte questo non è bastato. È bastato però a farmi andare via senza rancore ne rimpianti.

È stata una bella avventura.

In bocca al lupo ai miei ex compagni per questa stagione e grazie ai tanti che mi hanno sostenuto, ma soprattutto alla mia famiglia da cui sono stato lontano e che non vedo l'ora di avere nuovamente accanto per la mia prossima avventura.

Si riparte, ad maiora! 💪🏻👊🏻".