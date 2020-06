Benevento, il sindaco: "Dove ci sono le condizioni, è opportuno riaprire gli stadi"

Riaprirà i battenti il calcio, ma lo farà, almeno per il momento, a porte chiuse, anche se per luglio potrebbe prospettarsi una parziale riapertura degli impianti: tutto è ovviamente legato alla curva dei contagi, ma le società e le città sono in allerta.

E dalle colonne de Il Mattino - edizione Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha detto la sua per il sostegno della squadra della sua città, il Benevento. Per altro capolista in Serie B: "Sono stato tra i primi a sostenere l'idea che laddove esistano le condizioni, sia opportuno riaprire gli stadi al pubblico, anche solo parzialmente. Mi riferisco soprattutto alle zone dove ormai la curva dei contagi è vicina allo zero: a Benevento per esempio, nei giorni scorsi sono stati testati a campione circa 3000 cittadini senza riscontrare alcuna positività. Ritengo che perlomeno agli abbonati debba essere data la possibilità di accedere allo stadio, magari prevedendo delle turnazioni sugli spalti per accompagnare il ritorno in campo di una squadra protagonista di una stagione senza precedenti, che sta seminando record facendo parlare di sé in Italia e in Europa. Sarebbe anche un segnale forte di vitalità. Il calcio è uno spettacolo destinato alla gente, con gli impianti vuoti verrebbe meno la sua essenza. Il vero problema sorgerà in categorie inferiori come la C, dove temo che molti club non ce la faranno, nonostante gli aiuti previsti dal Fondo Salva Calcio. La riforma dei campionati resta l'unica opportunità".