Benevento, il sogno si chiama Sebastian Giovinco: Vigorito prepara il colpo per la serie A

Sogno Sebastian Giovinco per il Benevento. Come si legge sulle pagine de Il Mattino infatti, il club di Vigorito prepara il colpo per la serie A. Il nome in cima al taccuino del DS Foggia è quello di Sebastian Giovinco, che dopo aver girovagato per il mondo, dal Canada agli Emirati, potrebbe tornare in Serie A. La Formica Atomica ha un ingaggio fuori portata per i sanniti. Non solo, sul giocatore c'è anche il Parma, squadra dove Giovinco ha già giocato lasciando un ottimo ricordo. Non sarà facile, ma la sensazione è che il presidente Vigorito voglia piazzare un colpo ad effetto per la serie A.