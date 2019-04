© foto di PhotoViews

Autore del primo gol messo a segno ieri dal Benevento contro il Carpi, Riccardo Improta ha parlato nel post-gara del Vigorito. "Coda mi ha dato una belissima palla che ho saputo valorizzare al meglio. Il ruolo di terzino sinistro? Mi sono allenato sodo negli ultimi giorni in questa posizione e non ho avuto particolari problemi, ovviamente devo migliorare perché ci sono cose nuove che posso imparare con la giusta umiltà. Sento la fiducia del mister, l'importante è avere duttilità. Quella col Carpi non era una partita facile, l'abbiamo approcciata nel modo giusto come dimostrato dal gol iniziale. Dobbiamo solo continuare a lavorare nel migliore dei modi e avere costanza. Il clima nello spogliatoio? Senza dubbio felice nel dopo partita. Siamo un grande gruppo. Ci diamo la carica a vicenda, soprattutto chi non gioca cerca sempre di incoraggiare i compagni. Questa è la forza giusta e dobbiamo continuare così. Sarà un rush finale molto complicato e servirà il contributo di tutti, come il mister ci tiene sempre a ribadire", le sue parole riportate da Ottopagine.it.