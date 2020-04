Benevento, Improta: "Nessuno potrà toglierci la serie A"

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Benevento Riccardo Improta: "Noi, in serie A, ci siamo già da un bel po' e nessuno potrà togliercela. La cosa migliore sarebbe tornare in campo, ma se non dovesse essere possibile, beh, bisognerebbe trovare il modo per aprirci le porte alla massima serie. Diversamente sarebbe davvero una cosa insopportabile, qualche mio compagno ha detto che non giocherebbe più. Dunque, nel massimo rispetto per ciò che sta accadendo, dobbiamo solo pensare di riprendere a giocare".