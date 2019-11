Benevento, Improta: "Siamo un'armata quest'anno"

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Benevento-Crotone, il match winner sannita Riccardo Improta ha così analizzato la gara del Vigorito e il momento fantastico dei suoi, ora a +6 dal secondo posto di questo campionato di Serie B: "Questo è un regalo che faccio a me stesso, lavoro tanto in settimana. Stare là sopra è importante, il mio gol ha aiutato e quindi è andato tutto alla grande. La classifica? Sicuramente può accadere di tutto in B, ma staccando la seconda adesso si riprenderà con la gara di Venezia che sarà molto complicata - ammette l'ex Chievo -. Sulla fase offensiva continuo sempre a lavorarci, ci ho sempre creduto anche se mister Bucchi l'anno scorso e quest'anno Inzaghi mi chiedono tanto sacrificio perché è nelle mie corde. Stare tutti insieme ci porta alla vittoria. Impeccabili con le grandi? Siamo davvero un'armata quest'anno, il tifo ci sta aiutando tanto. Adesso dobbiamo migliorare fuori casa, dove non siamo ancora impeccabili. Settima volta senza subire gol? L'anno scorso c'erano un po' di problemi, quest'anno invece siamo un gruppo forte e si respira proprio la potenza di questo organico. La dedica del gol? Va a mia moglie Valentina".