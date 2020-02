Benevento, Improta: "Vogliamo la Serie A e battere ogni record"

Al termine del fondamentale successo in rimonta del Benevento sullo Spezia è intervenuto ai microfoni di Dazn Riccardo Improta. Queste le dichiarazioni rilasciate alla pay-tv.

Sei entrato e hai spaccato la partita con un gol e un assist. Che partita è stata?

"Ottimo secondo tempo, ma buono anche il primo contro lo Spezia che credo sia la migliore squadra del campionato fino ad adesso.Tredici risultati utili consecutivi. Il rosso c'era, ma a volte si perde anche in superiorità numerica. Volevo fare una dedica al piccolo Davide, mio cuginetto, che è stato colpito da una malattia ma la sta superando alla grande".

Vi siete dati una data per festeggiare questa Serie A?

"Siamo molto vicini, la nostra forza è stata quella di credere a noi stessi e puntare a più record possibili. Ci crediamo tanto, ma non siamo appagati e vogliamo fare più punti possibile".

Cosa ti ha detto il mister prima di entrare in campo? Cosa significa per il Benevento avere ancora Pippo Inzaghi l'anno prossimo?

"Vuol dire tanto, il mister ci ha inculcato una grande mentalità. Ha trovato un gruppo di bravissimi ragazzi, ma se dovessimo andare in Serie A sarebbe dura. Il mister non mi ha detto niente perché crede tanto in me e in tutti, sa che chi è fuori sa farsi trovare pronto".

Cosa vuoi dire alla gente di Beneveto?

"Li ringrazio per tutto ciò che fanno nello stadio e fuori e speriamo di riempire gli spalti per festeggiare insieme".