Il mercato del Benevento non si ferma nonostante la finestra di gennaio sia alle spalle. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club campano sarebbe a un passo dal mettere sotto contratto il centrocampista classe ‘96 Dejan Vokic, svincolato dopo l’esperienza in Polonia con lo Zaglebie Sosnowiec. Il calciatore in mattinata svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.