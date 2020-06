Benevento, Insigne: "Avremo fame fino alla fine, ad un passo dalla A"

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Benevento, capace di vincere l'ennesima partita stagionale a cospetto di una Cremonese tutto cuore ma tremendamente abulica in attacco. Ai microfoni di DAZN ha parlato Roberto Insigne, l'uomo della provvidenza in questo girone di ritorno:

Che sensazioni avete provato per questo rientro in campo?

"Una bella emozione. Non era semplice riattaccare la spina dopo una sosta così lunga, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte che ha la mentalità giusta. Anche per questo chi entra dalla panchina riesce spesso a dare un contributo. Non era semplice affrontare una Cremonese molto più forte di quanto non dica la classifica, è una formazione organizzata che ci ha dato filo da torcere. Va benissimo così, testa alla prossima partita".

Come fate a trovare sempre stimoli pur avendo la serie A in tasca?

"Anzitutto per scaramanzia dico che non abbiamo ancora conquistato la promozione. Siamo vicini, certo, ci teniamo a regalare una gioia alla società e alla tifoseria, ma fino a quando non avremo la matematica è meglio mantenere un profilo basso. Gli stimoli ci sono sempre, ci sono tantissimi record che vogliamo battere e non ci tireremo indietro. La mentalità sta facendo la differenza".

Il suo è un gol da serie A...

"Sono contento. Per me, ma soprattutto per la squadra. Non è stato facile stare fermi tutto questo tempo, c'era grande incertezza e le voci di rincorrevano. Il nostro obiettivo è stato chiaro sin dalla prima giornata, allenatore e società ci hanno trasmesso la mentalità giusta mettendoci nelle condizioni per esprimerci al meglio".