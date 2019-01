© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da DAZN, l'attaccante del Benevento Roberto Insigne esordisce così sul diffuso paragone con suo fratello: "Ormai sono abituato. Mi capita sempre. È fastidiosa la cosa: io gioco col Benevento ma ad ogni domanda si parla sempre di lui, dello scudetto, della Juve. Per me è il più forte della Serie A, il paragone con me non va bene. Tutti mi dicono: sei più bravo, sei il più veloce. La verità è che io sono Roberto, lui Lorenzo. Io giocò in B, lui in A. Quando dimostrerò di poter stare in A sarà diverso", ha detto.