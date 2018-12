© foto di Federico Gaetano

Roberto Insigne, autore del primo gol della vittoria per 3-0 del Benevento contro il Crotone, ha parlato al termine della partita: "Sul rigore no problem, il rigorista è Massimo. Sono molto contento per il suo gol. Il mio ruolo è esterno d'attacco ma sono pronto anche a giocare seconda punta. Sono sempre stato bene ma come sono stato fuori io, lo sono stati gli altri. Noi ce la metteremo sempre tutta perché abbiamo un obiettivo e vogliamo lottare fino alla fine". A riportartlo è TuttoBenevento.it.