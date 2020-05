Benevento, Insigne: "Rosa già competitiva per la A. Bastano 5/6 innesti e saremo pronti"

Sembra essere arrivata la luce in fondo al tunnel. Anche in Serie B le società iniziano a riattivare gli allenamenti, seppur in maniera individuale, e l’idea della ripresa del campionato non appare più una pia illusione. Di questo e del futuro che si prospetta al “suo” Benevento ne ha parlato Roberto Insigne, attaccante del club campano: “Questa Serie A ci tocca di diritto per quello che abbiamo saputo fare finora - racconta al Corriere dello Sport -. Ma se torniamo in campo e mettiamo il sigillo matematico mi sento meglio. Lunedì saremo allo stadio per fare i tamponi e cominciare i test fisici. Speriamo che questo incubo sia terminato: di sicuro siamo sulla strada giusta”.

Sul futuro del club sannita, poi, l’ex Napoli scrive: “La rosa del Benevento è già molto competitiva, perché il direttore ha lavorato molto in prospettiva prendendo gente che ha giocato tanto in A come Schiattarella, Hetemaj, Caldirola, Maggio. Io credo che bastino 5-6 elementi da integrare nel nostro organico per rendere competitiva la squadra anche nel massimo campionato. Questo è il mio pensiero, poi il direttore saprà certamente quello che deve fare”.