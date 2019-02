Benevento, Insigne scherza: "Sui colpi di testa posso battere mio fratello"

© foto di PhotoViews

Roberto Insigne ha analizzato ai microfoni di DAZN il rotondo successo interno (3-0) del Benevento contro il Venezia: "È una vittoria importantissima, sono contento per la prima doppietta in B, ma la cosa importante era portare a casa il risultato. Abbiamo giocato a Lecce, poi c'è stata una settimana di inattività, ci siamo fatti trovare pronti e sono contento. Mi trovo bene con Coda, è un giocatore fortissimo, mi allunga sempre la squadra e c'è spazio per prendere palla e puntare. Sto bene, sono a disposizione della squadra e spero di continuare così. È una vittoria che volevamo ottenere a tutti i costi per arrivare al nostro obiettivo, vedremo se lo raggiungeremo a fine campionato. La dedica va a mia moglie che era sugli spalti e alla mia principessa. Non h mai fatto la seconda punta, mi sto trovando bene e ho anche fatto gol di testa. Pasquale Foggia ha grande fiducia in me e sto cercando di ripagarla. Il presidente è una grande persona e lo ringrazio. Sul colpo di testa posso sfidare mio fratello perché sono più alto (ride, ndr). Serve sempre questa intensità e questa voglia".