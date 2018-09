Benevento, Insigne: "Vogliamo la A. Mio fratello un esempio per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Roberto Insigne, attaccante del Napoli in prestito al Benevento. "Abbiamo un obiettivo molto duro, la promozione in A, speriamo di portarlo a termine. Sono molto contento di stare qui a Benevento, spero di ricambiare la fiducia. Bucchi è molto preparato, è uno che sa quello che vuole, durante la settimana ci trasmette tanta serenità e fiducia. Rapporto con Maggio? La sua carriera parla da sola, già la conoscevo bene, ci dà tanto, è uno che non molla mai, assieme a lui c’è anche Nocerino, altro giocatore molto esperto. Su Lorenzo Insigne? È un giocatore straordinario, gli altri hanno tanti modelli, io l’esempio ce l’ho in casa, l’ho sentito poco fa, gli ho fatto l’in bocca al lupo e gli ho detto che mi deve fare minimo un gol, mi ha detto che sta carico. Con tutto rispetto per la Stella Rossa, ma sono loro a dover temere il Napoli. Ancelotti l’ho conosciuto in ritiro, è una persona eccezionale e un grandissimo allenatore, speriamo di riuscire a vincere qualcosa quest’anno".