Benevento, Inzaghi: "Ai giovani non regalo nulla. Vokic? Può diventare come Ilicic"

In vista della trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa mandando un messaggio ai giovani presenti in rosa: “Sarà una partita difficilissima, diversa dalle altre perché a me non piace giocare sui campi in sintetico, ma siamo pronti a superare il record dell’Ascoli risalente al 1977 e quindi a vincere anche questa gara. I dubbi di modulo me li porto dietro e sta ai ragazzi toglierli, se gioca Improta opteremo per il 4-4-2, altrimenti sarà 4-3-2-1. - continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it – Per quanto riguarda i giovani Di Serio è stato molto bravo con il Pordenone, mentre Vokic penso che possa diventare come Ilicic con le dovute proporzioni. Lo aspettiamo e mi auguro che guarisca presto, cercheremo di farlo giocare nel modo giusto, il suo ruolo ideale è dietro le punte e cercherò di farlo giocare lì. Ci sono altri giovani molto interessanti come Rillo, Pastina e Basit che devono guadagnarsi l'esordio con l'impegno quotidiano, non regalo nulla”.

Lei è in vetta alla Serie B, suo fratello lotta per lo Scudetto

“Da Simone c’è solo da imparare. È uno dei migliori tecnici d’Europa, sia per quello che è capace di fare sul campo sia per la gestione degli uomini. Al di là della fratellanza che ci lega penso sia molto importante per il calcio italiano che ci siano allenatori come lui”.

Dove può arrivare il Benevento

“Per arrivare a certi livelli ci vorrà del tempo. Sarebbe bello diventare come l’Atalanta, ma bisogna rimanere coi piedi per terra perché arriveranno anche i momenti difficili”.