Benevento, Inzaghi: "Arrabbiato per il gol nel finale, ma i ragazzi sono straordinari"

vedi letture

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato il successo sul campo del Perugia: "Sono arrabbiato per il gol preso nel finale: dovevamo andare sul 3-0 con le ripartenze di Insigne e Moncini. Le partite vanno chiuse, non possiamo rischiare in questo modo. E' solo il pelo nell'uovo, perché questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari - riporta Ottopagine.it -. Non è facile venire al Curi e vincere in questo modo. Andiamo avanti, posso cambiare tutti ma non cambia niente, questa è la soddisfazione più grande. Il merito va a loro che hanno lavorato dal primo giorno a 500 all'ora. E' qualcosa di fantastico. Per la prima volta ieri sera ho detto grazie ai miei ragazzi perché fino a questo momento sono stati impeccabili".