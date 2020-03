Benevento, Inzaghi: "Atteniamoci a quanto ci sta dicendo il Governo, rimaniamo a casa"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto telefonicamente alla trasmissione OffSide: “I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere degli uomini fantastici, nessuno potrà mai cancellare quanto hanno fatto, ma ci sono ora cose più importanti cui pensare, la salute conta più di tutto e così non ha più senso niente: spero che da domani ci sia uno stop di tutto. Penso che questa squadra meriti il suo pubblico e meriti di festeggiare tutto quello che fa perché è qualcosa di straordinario, ma in questo momento non riusciamo a goderci niente. Il calcio tornerà quando sarà il momento giusto, così ora non ha proprio senso, abbiamo voglia di fermarci e capire cosa dobbiamo fare: spero solo che tutti si attengano a quanto ci sta dicendo il Governo, rimaniamo a casa. Non stiamo pensando a niente, speriamo solo si possa uscire presto da questa situazione”.