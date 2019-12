Benevento, Inzaghi: "Battuti record incredibili, mi voglio divertire ancora"

Filippo Inzaghi

Intervistato da OttoChannel, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato così l'ennesima vittoria stagionale: "Ieri nello spogliatoio avevo attaccato ovunque i record che potevamo battere, è stato da stimolo per tutti quanti noi. Ricordo la Juventus di Trezeguet, Del Piero, Chiellini, Camoranesi, Nedved e Buffon: non era semplice fare meglio di gente di questo calibro, stesso discorso per il Sassuolo di Di Francesco e i 9 gol subiti dal Bologna. Noi allenatori dobbiamo essere bravi a fare meno danni possibile, il merito va tutto ai ragazzi che sono i protagonisti principali. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare il mio staff, di un livello superiore a questa categoria. La dedica va al direttore sportivo, mi ha cercato sia dopo Venezia, sia dopo Bologna dimostrando stima per l'allenatore e per l'uomo a prescindere dai risultati. Mi sto divertendo, mi dispiace andare alla sosta ma i calciatori hanno i compiti per le vacanze e sanno bene che dal sette gennaio di azzera tutto. Siano consapevoli che, se vogliono, è soltanto l'inizio. Ad ogni modo il mio pensiero va anche ad Antei: tornerà più forte di prima, non riesco a non pensare a quello che è successo e sono rammaricato".