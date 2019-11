Benevento, Inzaghi: "Ci manca ancora un po' di cinismo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benevento continua a volare. La squadra di Filippo Inzaghi vince 2-0 contro il Venezia. A fine gara è raggiante il tecnico dei sanniti. Ecco quanto raccolto da TuttoVeneziaSport.it: "Ci manca un pizzico di cinismo, dovevamo chiuderla sul 3-0, le occasioni le abbiamo create. Sto cercando di convincere i ragazzi che possono essere da Serie A. Penso a Caldirola e mi fa felice che abbia segnato, gli ho detto io di salire e come colpire di testa, Letizia invece per esempio è migliorato in fase difensiva. Corsa finale negli spogliatoi perché l'emozione era troppa".