Benevento, Inzaghi: "Coda? Sono tranquillo. Spero di riportarlo in A"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato della sfida contro la Virtus Entella di domani: “Spero che i miei ragazzi facciano una grande partita contro una squadra tosta e tecnica come l’Entella di Boscaglia. Giocare in casa, nel nostro stadio, dovrà pur contare qualcosa perché il nostro pubblico dovrà essere protagonista al pari della squadra. - continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it– Manderò in campo chi ritengo stia meglio e domani mattina vedrò di sciogliere gli ultimi dubbi che mi porto dietro e conserverò qualche asso nella manica. Cambi di sistema di gioco, per ora, non sono all'orizzonte. Non abbiamo mai dovuto inseguire gli avversari di turno e se le cose continuano così, lascio andare. Un aspetto da migliorare è quello dei troppi gol subiti da calcio piazzato e di testa, stiamo cercando di porre rimedio anche a questo aspetto. Rinnovi? Coda sta trattando e penso che resterà qui, spero poi di riportarlo in A dove può fare la differenza”.