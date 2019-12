Benevento, Inzaghi: "Col Frosinone sarà un test molto impegnativo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa pre gara in casa Benevento, con mister Filippo Inzaghi che ha parlato in vista del big match di domani contro il Frosinone. Si parte da un'analisi del momento giallorosso, come riferisce ottopagine.it: "Il fatto di avere 24 calciatori disponibili è un motivo di grande soddisfazione. I complimenti vanno a tutti, vuol dire che si sta lavorando bene. Ci aspettano tre gare in pochi giorni, quindi sarà un grande vantaggio avere l'imbarazzo della scelta. Domani affronteremo una squadra che ha la nostra stessa forza, ha valori importanti con tanti calciatori da Serie A. E' un test molto impegnativo. Ci vorrà il miglior Benevento per battere questo Frosinone e mi auguro che la spinta in più ce la darà la gente. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita, ma ci tengo al fatto che la squadra metta grande volontà e grande voglia come sempre. Sono certo che darà il massimo".

Non si sbilancia però sulla formazione: "Non è facile fare le scelte perché tutti meriterebbero di giocare. L'unica fortuna di questa settimana è che ci saranno tre partite in pochi giorni, quindi potrò dare spazio quasi a tutti. Ci tengo fino all'ultimo a pensare quale potrebbe essere la soluzione migliore, ma non sono preoccupato: mi auguro solo che i miei calciatori facciano vedere ogni partita ciò che già sapevo di loro dal sette luglio. So che ci saranno dei momenti difficili perché non siamo imbattibili. Loro stanno facendo sembrare tutto facile, ma ci sono squadre che hanno il nostro stesso potenziale".

E sulla gara: "Affrontiamo una squadra che ha quasi i nostri stessi numeri, per cui sappiamo la partita che ci attenderà ma giocarcela nel nostro stadio può essere un grande vantaggio. Conosco la forza della mia squadra e mi auguro che faccia un'altra grande partita".

Conclude sull'incontro con Nesta da avversario: "Sempre emozionante incontrare un grande amico con cui si è condiviso tantissime gioie. Ci sentiamo spesso, è stato un grande compagno di squadra. Gli auguro di fare un'ottima carriera. Mi è dispiaciuto quando andava male all'inizio perché ci sono passato anche io, ma sapevo che avrebbe trovato la strada giusta e mi fa piacere".