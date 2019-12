© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Trapani in ripresa, reduce da due risultati positivi che hanno dato una lieve sterzata alla classifica, e ora prossimo all'incontro con la capolista Benevento. Match quasi agli antipodi, ma sul quale il tecnico sannita Filippo Inzaghi ha già le idee molto chiare, come si evince dalla dichiarazione rilasciata a ottopagine.it: “Venerdì è la partita più importante dell'anno. E la più difficile. Ma tranquilli la tensione agonistica non scemerà. Chi la fa scemare sta fuori, davanti al nostro pubblico dobbiamo cercare di fare una grande gara. Il mio intento è quello di rendere orgogliosi il presidente e Foggia per la scelta che hanno fatto. Sono emozionato perché è facile adesso dire che siamo tutti bravi, ma se non ci fosse Vigorito non saremmo da nessuna parte. La piazza deve tenerselo stretto e con una persona così cerco sempre di dare tutto me stesso”.