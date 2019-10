Benevento, Inzaghi: "Con la Cremonese dimostriamo chi siamo"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Del match odierno contro la Cremonese, in casa Benevento ne ha parlato, come di consueto nel pre gara, mister Filippo Inzaghi: "Abbiamo reagito bene alla sconfitta, siamo primi con due punti sulla terza, e tutti il 7 di luglio avremmo firmato per avere questa posizione: ci eravamo abituati tutti male, ma sapevo che prima o poi una sconfitta sarebbe arrivata, il calcio è arrivato. L'approccio però non è stato sbagliato, abbiamo comunque battuto 9 angoli, sono stati fatti errori ma la prestazione non è stata completamente errata, anche se il risultato è stato deviante: ovvio che comunque non deve più capitare, ma siamo convinti delle nostre possibilità, e con la Cremonese vogliamo fare una grande partita. Tutti i ragazzi hanno dato risposte positive, e in campo vanno quelli che per me sono i migliori della settimana".

Sulla vicinanza tra gli impegni: "Vedremo sul campo quella che sarà la risposta dei ragazzi, ma io la ragiono in questo modo: voglio giocare subito perché sono primo in classifica, e per altro gioco in casa, dove abbiamo regalato al pubblico partite incredibili, contro la più forte della classe. L'importante comunque è dimostrare che ci siamo, che Pescara è stata solo un episodio. Spero che la nostra gente ci dia ancora una volta una grande mano".

E conclude poi: "Empoli? Ci penseremo, intanto guardiamo alla Cremonese. Siamo tutti vogliosi di tornare in campo".