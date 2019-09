Benevento, Inzaghi: “Diamo continuità alla vittoria di Salerno"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cosenza mettendo i guardia i suoi sulla pericolosità dell’avversario: “I calabresi saranno arrabbiati per le ultime partite nelle quali hanno perso punti pur non meritandolo. I miei ragazzi hanno ancora margine di miglioramento, ma sabato ci sarà bisogno dell’aiuto del nostro pubblico che sono certo non mancherà. Domani voglio dare continuità alla vittoria di Salerno, poi contro il Pordenone penserò a far mettere minuti nelle gambe e nella testa di chi ha trovato meno spazio finora. Il Cosenza ha un allenatore come Braglia che è un marpione e avrà adeguatamente catechizzato i suoi ragazzi, sa difendersi bene e ripartire in contropiede. E noi non dobbiamo permetterglielo ponendo grande attenzione ai passaggi. - continua Inzaghi – Dubbi? Sono due fra Kragl e Insigne e fra Improta e Tello, ma è bello avere tanta qualità anche nelle scelte. Voglio che i ragazzi capiscano che il lavoro settimanale paga, Maggio deve essere un esempio da seguire in questo senso”.