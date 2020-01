Benevento, Inzaghi: "Dimentichiamo l'andata. Bene l'arrivo di Barba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della trasferta di Cittadella il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa spiegando che va dimenticato quanto fato nella prima parte di stagione: “Voglio precisare che dobbiamo cercare di dimenticare il girone d’andata dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario e irripetibile. Contro il Cittadella sarà un bel banco di prova, ma in generale tutto il girone di ritorno sarà complicato con ogni squadra che darà il massimo per i propri obiettivi. - continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it - Mi spiace non avere a disposizione Tuia, che tornerà presto, e Tello, il cui infortunio sarà più lungo, contro il Cittadella saranno sostituiti da Volta ed Hetemaj. Voglio fare un plauso alla società per l’acquisto di Barba, un ragazzo valido tatticamente che può giocare in più ruoli. Attacco? Sau può fare l’esterno e credo che Moncini e Coda possano coesistere”.