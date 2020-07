Benevento, Inzaghi: "Dispiace per il risultato, bene i giovani"

Le dichiarazioni di Filippo Inzaghi dopo Benevento-Chievo 0-1.

Nell'ultima gara casalinga di un campionato da record, il Benevento perde per 0-1 contro il Chievo. Queste le dichiarazioni a fine gara del tecnico giallorosso Filippo Inzaghi, riportate da Ottopagine.it: "Dispiace per il risultato, volevamo finire in altro modo. In campo c'erano tanti ragazzi, onestamente non posso pretendere di più. I primi dieci minuti li abbiamo giocati sotto ritmo, poi la squadra ha fatto una buona partita cercando di pareggiare fino all'ultimo. E' stata una sfida aperta, purtroppo la palla non voleva entrare. Sono contento per l'impatto dei giovani, penso siano una grande risorsa. Non è facile mantenere una certa intensità, quindi loro riescono a darci grande brillantezza. Siamo in Serie A da un mese, è normale che la squadra mollasse qualcosa. Adesso andiamo ad Ascoli con l'obiettivo di agguantare due record. Ci proveremo con tutte le nostre forze".