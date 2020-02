Benevento, Inzaghi: "Dispiaciuto per i fischi a Coda. Mi fido di Insigne

Fonte: ottopagine.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cosenza:

"Tuia non ci sarà. Avremo qualche assente, ma non c'è nessun problema. Purtroppo avremo Maggio e Improta squalificati. Anche il Cosenza ha qualche problema. Sapevamo che nel ritorno sarebbe stato tutto più complicato. La nostra rosa, comunque, ci fa dormire sonni tranquilli. Affronteremo una squadra tosta: non meritava di perdere le ultime due partite. Non pensiamo di andare a trovare una squadra in crisi: ha un campo difficile e c'è un tifo incredibile. Per noi è un bel banco di prova, ma sono sereno perché la squadra sta bene. Per vincere servirà il Benevento delle migliori occasioni, altrimenti sarà più complicato del previsto".

Insigne?

"A me non ha mai deluso, anzi sono sempre stato molto dispiaciuto quando non l'ho schierato titolare. La sua sfortuna è che ha trovato un calciatore, come Kragl, che fa la differenza. E' stato sempre difficile mandare Insigne in panchina. Contro la Salernitana ha fatto la migliore partita della stagione, tra l'altro il suo primo gol annullato probabilmente è buono. Il palo di Improta nasce da una sua azione bellissima. Deve continuare a fare quello che sa: gli ho sempre detto di allenarsi bene e devo dire che mi ha ascoltato. Sono sicuro che risponderà sul campo. E' amato dai compagni perché non si risparmia neanche in fase di non possesso. Mi auguro che faccia una grande partita".

Il Cosenza?

"Conosco molto bene Braglia: sa preparare benissimo queste partite. Hanno poco da perdere perché quando si gioca contro il Benevento è così. Sono convinto che la squadra saprà avvicinarsi alla partita nel modo giusto, magari approcciandola meglio rispetto alle ultime uscite. Sono convinto che la squadra vuole mantenere questi punti di distacco. Le antenne devono stare sempre ben dritte, quindi mi auguro che la mentalità sia la solita. Sono 22 partite che non mi tradiscono e spero che non succeda".

Coda?

"Sta bene. Al primo sbaglio sono arrivati dei fischi e questo mi è dispiaciuto. Non è un atteggiamento adatto per un calciatore che bisogna ringraziare per tutto ciò che ha fatto. Non è un comportamento da gente matura da parte di una minoranza perché questo è un pubblico fantastico. Coda è un lusso per il Benevento. Sono molto sereno: ho tanti calciatori importanti, poi le mie scelte non cambiano ciò che penso di loro. Se fossi un tifoso del Benevento lo applaudirei sempre".