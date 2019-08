Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Giacomo Morini

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Pisa all'Arena Garbaldi, Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza: "Il Pisa lo scorso anno ha usato diversi sistemi di gioco, dovevo maggiormente pensare a noi, anche perché sapevo che avremmo affrontato una squadra fisica che aggredisce, per altro con il pubblico che faceva la sua parte. Noi comunque abbiamo trovato qualche ripartenza importante, nel secondo tempo avremmo anche potuto vincerla ma dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri: a ogni modo non sono preoccupato, sono anzi soddisfatto dell'atteggiamento visto, siamo sulla buona strada, dobbiamo trovare solo nuovo equilibri. Il rigore parato da Montipò? Ha la nostra fiducia, al netto del penalty ha fatto uscite importanti dando sicurezza alla squadra"