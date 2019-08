Benevento, Inzaghi e i suoi fantasmi: gli ex Milan non portano fortuna

© foto di Giacomo Morini

Una prima ufficiale, quella di domenica scorsa contro il Monza, che non ha portato fortuna a mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento: i sanniti hanno detto addio alla Coppa Italia per mano della truppa brianzola, guidata da mister Brocchi e con al timone il tandem Berlusconi-Gallini, che hanno reso grande quel Milan di cui proprio Inzaghi è uno dei massimi esponenti.

E proprio gli ex rossoneri sembrano non portare fortuna al tecnico giallorosso. Questo pomeriggio, in amichevole, il Benevento ha impattato 3-3 contro la Vastese, formazione del campionato di Serie D allenata da Marco Amelia, compagno di squadra di Inzaghi al Milan dal 2010 al 2012.

Ora serve la svolta.