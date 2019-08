Benevento, Inzaghi e l'esordio: "Mentalità e qualità per far noi la partita"

© foto di Giacomo Morini

In vista dell'esordio di campionato in quel di Pisa, in casa Benevento è mister Filippo Inzaghi a fare il punto della situazione nella conferenza stampa pre gara: "Se pensavamo di essere perfetti adesso saremmo stati tutti pazzi, dobbiamo semmai prendere di buono quello che abbiamo fatto contro il Monza, ed è tanto, e migliorare negli aspetti dove abbiamo mostrato lacune: subire 4 tiri e prendere 4 gol ci fa riflettere, ma ho visto una bella mentalità, non abbiamo atteso e abbiamo comandato, arrivando a tirare almeno 25 volte. Per mentalità e qualità dobbiamo far noi la partita, non possiamo pensare di farla fare agli altri. La consapevolezza che possiamo vincere la voglio, ma ovviamente per trovare il nostro equilibrio serve tempo, anche se a Pisa credo si vedrà una squadra che farà una grande partita: sono molto fiducioso, la rosa sta bene e ho solo l'imbarazzo della scelta, sono tutti al massimo della condizione. Adesso sono io che devo capire chi schierare, devo trovare l'abito giusto per i calciatori che ho, senza fissarsi sui modulo: il modulo per vincere sempre non c'è, sennò lo adotterei".

Andando poi sul mercato: "Mi confronto tutti i giorni con la proprietà e la dirigenza, siamo in linea su tutto. Questa è una squadra forte, ma è chiaro che se salta fuori un profilo che cambia ulteriormente la qualità della rosa siamo pronti, come dimostrato: se c'è qualcosa di ancora importante la società farà un sacrificio. Altrimenti rimarremo così, abbiamo già un'ottima struttura. Terzino? Con l'uscita di Di Chiara potremmo averne bisogno, ma dobbiamo cercare un profilo bravo, che ci dia fiducia e sia in linea con i nostri parametri. Se dobbiamo prendere qualcuno per fare muro, piuttosto tengo i ragazzi della Primavera".

Nota sul Pisa: "Giocare sul campo di una neo promossa, con lo stadio pieno, rivelerà tante insidie, ma la Serie B è così. Dobbiamo andare in Toscana pensando che siamo forti, e che abbiamo voglia di vincere: da questo punto di vista sono tranquillo. Dobbiamo trovare un primo punto di equilibrio, senza però perdere la nostra migliore caratteristica, la fase offensiva".