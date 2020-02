Benevento, Inzaghi felice: "Tanta roba 18 punti in più della Salernitana"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Conferenza stampa per il tecnico del BeneventoFilippo Inzaghi, piuttosto dispiaciuto per il pareggio maturato in casa contro la Salernitana: "Sono molto amareggiato per la direzione arbitrale. Se ha scelto di applicare quel metro di giudizio, Improta non doveva essere nemmeno ammonito. Siamo una squadra che non commette falli, mentre l’avversario doveva avere due espulsioni. E’ solo questo che mi fa arrabbiare, nel secondo tempo abbiamo offerto un calcio di altissimo livello e, nonostante i 18 punti di vantaggio, siamo stati noi a cercare la vittoria. Accetto sempre il verdetto del campo, ci mancherebbe, ma con Illuzzi non siamo molto fortunati perchè anche a Castellammare abbiamo chiuso la gara in 10. A questi ragazzi devo soltanto fare i complimenti, se hai 18 punti in più di una Salernitana così forte vuol dire che stai facendo un qualcosa di incredibile. Bisogna imparare che nel calcio ci sono anche gli avversari e non si può sempre vincere, ma l’atteggiamento mi lascia pensare che ci toglieremo ancora grandi soddisfazioni”.