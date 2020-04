Benevento, Inzaghi ha già battuto tutti i record di serie B: 21 vittorie in 28 giornate

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha già battuto ogni record di serie B. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha evidenziato tutti i record dell'attuale allenatore giallorosso. È la prima volta che una squadra raggiunge 21 vittorie in 28 giornate, primato detenuto in passato dal Sassuolo nella stagione 2012/2013. Non solo, Superpippo ha anche il minor numero di sconfitte, uno soltanto dopo 28 partite disputate.