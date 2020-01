Benevento, Inzaghi: "il mercato non mi interessa, c'è la società"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match contro il Pisa: “Non vediamo l'ora di tornare a fare quello a cui eravamo abituati - riporta Ottopagine.it -. La squadra si è allenata bene, ma la prima partita dopo la sosta nasconde sempre molte insidie. Giochiamo davanti al nostro pubblico, mi auguro che ci diano una grande spinta. Vogliamo ripartire da dove eravamo rimasti, abbiamo grandi motivazioni per dare continuità alle nostre vittorie. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita”.

Su Moncini: “È un attaccante che seguivo da quando allenavo il Venezia. Mi accorsi di questo ragazzo che era molto sveglio in area. L'ho seguito l'anno scorso a Cittadella e quando la società mi ha prospettato di poterlo prendere ero molto felice. E' giovane, può completare il nostro attacco. E' un acquisto molto importante per noi e ha già dimostrato di essere in palla. Questo per me è molto importante”.

Sul mercato: “Non mi interessa, C'è la società per parlare di queste cose. I convocati sono giocatori del Benevento. Se nessuno chiede di andare via per me possono restare tutti. E' un gruppo che non va toccato perché è bello da allenare”.