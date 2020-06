Benevento, Inzaghi incredulo: "La squadra non finisce mai di stupirmi, è un sogno"

“Oggi era una prova importante, sono stati capaci di stupirmi ancora una volta e non ho più parole per descrivere l’atteggiamento dei ragazzi. Non abbiamo sofferto il primo caldo né l’atteggiamento della Cremonese che, per larghi tratti, ha chiuso gli spazi sperando di ripartire. La nostra cavalcata trionfale vede nei calciatori i principali protagonisti e stiamo battendo record su record sia in casa, sia in trasferta. -3 alla A? Anzitutto vogliamo conquistare la nona vittoria esterna di fila ed eguagliare il Como che vinse il campionato con 75 punti. Sappiamo che il traguardo è vicino, ma non dobbiamo abbassare la guardia”. Così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ai microfoni dell'emittente OttoChannel. Inzaghi si appresta a festeggiare la seconda promozione in carriera in veste di allenatore, ma ci tiene ad esaltare anzitutto la squadra: “E’ come se non ci fossimo mai fermati, quando finirà questa stagione sarò davvero dispiaciuto. Mi sono affezionato a questo gruppo, oggi avevamo qualche defezione eppure chi entra in campo riesce sempre a fare la differenza. Sto cercando soltanto di trasmettere ai ragazzi la mia voglia di vincere e di battere ogni record, siamo già proiettati alla trasferta di Empoli e c’è un clima di grandissimo entusiasmo che ci circonda e ci fa bene”.

Il mister descrive anche la sua personale vigilia: “Sono sempre sereno, ma ero curioso di vedere la reazione della squadra dopo tre mesi di stop forzato. Ho ritrovato benissimo i ragazzi, mi hanno stupito ancora una volta. Battere la Cremonese non era facile, vorrei ricordare a tutti che erano accreditati per il salto diretto di categoria insieme a noi. Basti pensare che Ciofani era in panchina! La testa fa la differenza, loro hanno rotto il ghiaccio giocando quattro giorni fa e questi piccoli dettagli contano molto in un rush finale così atipico. Non so questi ragazzi dove trovino concentrazione ed energie per vincere tutte queste partite. 10 successi in campo esterno, di cui otto consecutivi, dicono tutto. Invito i miei ragazzi a godersi questo momento, a leggere i titoloni sui giornali. A 9 partite dalla fine abbiamo gli stessi punti del Brescia che vinse il campionato, cos’altro dobbiamo aggiungere? E’ una gioia che voglio condividere con la nostra tifoseria, ma anche con la società e il mio staff”.

Infine un bell'aneddoto che conferma la professionalità del mister: “E’ stato emozionante e non nascondo che ho pianto. Mi dispiace non andare a casa oggi, la società mi aveva anche dato il permesso di saltare l’allenamento di domani mattina ma sono fatto così e non voglio trascurare nulla. Se pretendo certi comportamenti devo essere il primo a dare un esempio. Venerdì vogliamo chiudere il cerchio, sarebbe un qualcosa di straordinario”.