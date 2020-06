Benevento, Inzaghi: "Noi in A? Bisogna fare otto punti, aspettiamo la matematica"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato della promozione in A dei giallorossi: "Bisogna fare 8 punti. Prima aspettiamo il conforto della matematica, ci sono altre dieci partite. E’ chiaro che il primo pensiero va a chi ha sofferto. Mi auguro che la ripartenza sia un segnale di vita e di speranza per il Paese e in particolare per le persone maggiormente colpite dal virus. Il popolo italiano ha dimostrato che nei momenti decisivi sa comportarsi con grande responsabilità".