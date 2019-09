Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento uscito 1-1 dalla sfida contro il Pordenone, ha parlato dopo il match a OttoChannelTv: "Sono il primo a volerle vincere tutte, ma è impossibile pensare che non sia complicato. Però stiamo crescendo piano piano e dobbiamo pensare alla prossima partita (contro la Virtus Entella, ndr). Io non guardo ai risultati perché in B puoi perdere contro chiunque se non sei cattivo su ogni pallone. La squadra in questo senso mi sta dando tanto. Dovremo essere bravi ad essere più pazienti, oggi non lo siamo stati abbastanza e magari poi rischi anche di perdere".