Benevento, Inzaghi: "Non so più cosa dire: questi ragazzi mi stupiscono ogni volta"

Altra vittoria per il Benevento, stavolta sul campo del Frosinone. Queste le dichiarazioni, riportate da ottopagine.it, del tecnico Filippo Inzaghi. "Sinceramente non ho più parole, ho finito gli aggettivi: dopo che hai ventisei punti sulla terza e riesci a dominare a Frosinone non so più cosa dire. Questi ragazzi mi stupiscono ogni volta, posso solo dire che sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Godiamoci tutto questo. Stiamo scrivendo la storia del campionato, pensare di vincere qui era chiedere troppo. Ho cercato di stimolarli, sono encomiabili. Complimenti a loro: chi vede il nostro risultato resta allibito dopo essere stati promossi con sette giornate di anticipo. Mi rammarica solo il fatto che i tifosi non possano esserci perché questa squadra merita grandi festeggiamenti".