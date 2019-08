Benevento, Inzaghi: "Ora iniziano le partite vere"

© foto di Giacomo Morini

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Ottopagine.it per analizzare il ritiro dei giallorossi tra Pinzolo e Moena: "La mentalità che vogliamo creare è questa. La squadra che andrà in serie A sarà quasi certamente quella che alla fine della stagione avrà subito meno gol. Per contro questa squadra i gol li farà sempre, per la sua qualità. Se alla fine saremo la migliore difesa avremo buone possibilità di ottenere qualcosa di importante, proseguiamo su questa strada".

Il tecnico dei campani ha caricato i suoi in vista dei prossimi impegni: "La squadra è stata brava nel recepire tutto quello che gli è stato proposto, nel lavorare, nel sapere quando divertirsi e quando darci dentro. Ora inizia la parte più importante della stagione con le partite vere”.