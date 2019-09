Benevento, Inzaghi: "Punteremo alla Serie A con la programmazione"

© foto di Giacomo Morini

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di SkySport a margine della festa per il compleanno del club sannita: "I 90 anni del Benevento? Sono appena arrivato ma sono onorato di essere qui per un compleanno così importante. Spero di festeggiare qualcosa di altrettanto importante a fine stagione. Siamo tutti qui per lavorare bene. Obiettivo Serie A? Qui c'è un programma. La massima serie la vuole anche l'Empoli, il Frosinone, il Chievo, il Perugia o la Cremonese. Ce la giocheremo, ma quello che mi è piaciuta è la programmazione e la voglia di arrivare in alto. E non ci proveremo. Ancelotti? Ci sentiamo spesso. Lui è stato importantissimo per me. Lui è un icona per noi allenatori e spero di vederlo al più presto e quando non gioco faccio il tifo per lui. La Lazio di mio fratello? Ho visto un'ottima squadra. Ho visto il derby e credo che avrebbero meritato la vittoria. È bello vedere quello che ha costruito. Belotti centravanti della Nazionale? Mi piace come gioca. È un giocatore che ci mette sempre il giusto spirito. Cito anche Immobile che mi piace tantissimo dopo anni e anni che segna tanto. La maledizione della 9 del Milan? Scherzando ieri dicevo che appena torno a Milano gli darò personalmente la maglia numero nove. Scudetto? Vedo più equilibrio rispetto agli anni scorsi. Inter e Napoli si sono avvicinate moltissimo alla Juve che rimane comunque una squadra fortissima. Per il quarto posto invece ci sarà grande lotta".