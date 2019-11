Benevento, Inzaghi: "Quello di Venezia sarà un ulteriore banco di prova"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Benevento con mister Filippo Inzaghi che, come riportato da trivenetogoal.it, ha parlato della sfida contro il Venezia. Contro quello che fu anche il suo Venezia: "Entrare in campo al Penzo da avversario sarà strano, la società e i tifosi mi hanno dato tantissimo. Ritroverò pochi giocatori, Modolo è il capitano ed è un ragazzo straordinario, poi ci sono Suciu e Zigoni. Aggiungo per fortuna, perché sarebbe stato difficile rivederli tutti insieme. Non ci saranno Alessandro Servi il team manager e il magazziniere Fiorotto, per il resto ritrovo tanti amici e virò una grande emozione. Finiti questi novanta minuti, torneremo tifosi uno dell’altro: abbiamo fatto qualcosa di indimenticabile tutti insieme".

E sul match: "Se saremo il solito Benevento, non ce n’è per nessuno, ma se non saremo al massimo, possiamo perdere contro chiunque. Il Venezia a Empoli ha dominato ed è una squadra veramente interessante. Noi in casa abbiamo fatto qualcosa di non normale, siamo umani e non possiamo sempre vincere, in trasferta. Per noi quello di Venezia sarà un ulteriore banco di prova. So come funziona il calcio, se vinci sei bello e gli occhi azzurri, se perdi sei brutto e non capisci nulla. Quando abbiamo pareggiato a Pordenone qualcuno ha storto il naso e invece come si sta vedendo portare via punti a Udine non sarà facile per nessuno. Certo, in trasferta dobbiamo fare di più e dobbiamo cominciare da Venezia. Lavorando come stiamo facendo a Benevento, come ho fatto a Venezia, di solito i risultati arrivano. Ringrazio la società e il presidente Vigorito, finora sono stato messo nelle condizioni di andare lontano e di ottenere grandi risultati”.